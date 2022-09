Funerali di Massimo Bochicchio, massima riservatezza sulla data. Ecco perché (Di sabato 3 settembre 2022) molto probabilmente non sarà resa pubblica A oltre due mesi dalla morte di Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato decine di vip romani con promettenti investimenti, ancora non si conosce la data del funerale. Il Comune di Roma, come riportato da Il Messaggero, ha rilasciato il certificato di morte, dopo che le analisi del DNA hanno confermato che il corpo carbonizzato, rinvenuto in un incidete, è proprio quello di Bochiccio. Tuttavia, sembra che la famiglia del broker non sia intenzionata a rendere pubblica la data del funerale. I motivi potrebbero essere molteplici. Sempre secondo Il Messaggero, si vorrebbe evitare alla moglie, Arianna Iacomelli, “di vedersi di nuovo pressata da creditori senza scrupoli. Lei stessa, in un’intercettazione, parlava di «gente brutta brutta» che la chiamava o le bussava ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022) molto probabilmente non sarà resa pubblica A oltre due mesi dalla morte di, il broker accusato di aver truffato decine di vip romani con promettenti investimenti, ancora non si conosce ladel funerale. Il Comune di Roma, come riportato da Il Messaggero, ha rilasciato il certificato di morte, dopo che le analisi del DNA hanno confermato che il corpo carbonizzato, rinvenuto in un incidete, è proprio quello di Bochiccio. Tuttavia, sembra che la famiglia del broker non sia intenzionata a rendere pubblica ladel funerale. I motivi potrebbero essere molteplici. Sempre secondo Il Messaggero, si vorrebbe evitare alla moglie, Arianna Iacomelli, “di vedersi di nuovo pressata da creditori senza scrupoli. Lei stessa, in un’intercettazione, parlava di «gente brutta brutta» che la chiamava o le bussava ...

361_magazine : Funerali di Massimo Bochicchio, massima riservatezza sulla data. Ecco perché - Massimo_Mete : RT @madforfree: @szampa56 A proposito di sepoltura: invece di chiedere conto di ciò che non è avvenuto, da cittadina le chiedo conto del di… - Antonel77081924 : @domecaruso71 @SamaRosa70 Infatti..i funerali di Stato sono il massimo della risposta al compagno Rizzo.. - infoitinterno : È morto Massimo Passerini: città in lutto. Fissati i funerali del ‘gigante buono’ - terribile76 : @massimozampini @silviozan69 @juventibus Massimo...ma non può andare in tv invitato come tifoso juve e, oltre a cri… -