Della Vedova (Più Europa): "Per sconfiggere le destre non si può essere neutrali" (Di sabato 3 settembre 2022) "Salvini e Meloni giocano a fare i moderati", ma sono quelli che si alleano ai sovranisti e "non cambieranno" se il 25 dovessero vincere le elezioni. Ecco perché "per sconfiggere le destre non si può essere... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) "Salvini e Meloni giocano a fare i moderati", ma sono quelli che si alleano ai sovranisti e "non cambieranno" se il 25 dovessero vincere le elezioni. Ecco perché "perlenon si può...

lvogruppo : Non tutti coloro che vediamo in questa copertina dell'Atlantic sono da considerarsi dei modelli di moralità, specia… - GiravoltaS : @max74volpato @GRealta @GermandoGermano Anche perchè la classe politica di allora, non ha niente a che spartire con… - LB19712 : RT @ChanceGardiner: Ho ricevuto informazioni dirette che il Governo Draghi ha ABBANDONATO in Afghanistan i collaboratori dell'Italia a cui… - Roberto40131881 : RT @ChanceGardiner: Ho ricevuto informazioni dirette che il Governo Draghi ha ABBANDONATO in Afghanistan i collaboratori dell'Italia a cui… - Toniapatty : RT @ChanceGardiner: Ho ricevuto informazioni dirette che il Governo Draghi ha ABBANDONATO in Afghanistan i collaboratori dell'Italia a cui… -