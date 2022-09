Clima: in Svizzera sciolto un ghiacciaio di settemila anni (Di sabato 3 settembre 2022) Il caldo estremo di questa estate ha avuto un forte impatto sui ghiacciai svizzeri, incluso quello del Corvatsch, nella Svizzera sudorientale, dove si sono sciolti strati di ghiaccio datati circa 7000 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Il caldo estremo di questa estate ha avuto un forte impatto sui ghiacciai svizzeri, incluso quello del Corvatsch, nellasudorientale, dove si sono sciolti strati di ghiaccio datati circa 7000 ...

