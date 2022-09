Bianca Atzei ‘osa’ con la manicure: lo smalto scelto è di una tonalità davvero intensa (Di sabato 3 settembre 2022) Bianca Atzei osa con la manicure: questa volta la cantante ha scelto uno smalto dalla tonalità davvero intensa. Bianca Atzei è in dolce attesa, ha annunciato la gravidanza il 21 luglio pubblicando un post con uno scatto e un video che ha emozionato tutti. Nell’immagine, Stefano Corti, il suo compagno, le dà un bacio sulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 settembre 2022)osa con la: questa volta la cantante haunodallaè in dolce attesa, ha annunciato la gravidanza il 21 luglio pubblicando un post con uno scatto e un video che ha emozionato tutti. Nell’immagine, Stefano Corti, il suo compagno, le dà un bacio sulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

radiocalabriafm : BIANCA ATZEI - IN UN GIORNO DI SOLE - GammaStereoRoma : Bianca Atzei Feat. Modà - La gelosia - CrestaLaila : Bianca Atzei incinta: 'Mi sento più donna' - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Ora esisti solo tu - gaudidj : il mio disco del giorno: Bianca Atzei, Get Far, Bombai - Playa nera -