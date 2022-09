Benzina "a prezzi stracciati": corsa al distributore, dov'è il paradiso degli automobilisti (Di sabato 3 settembre 2022) A Ventimiglia e in altre località della Liguria è scattata la corsa del pieno di Benzina in Francia. Si perché oltre la frontiera fare rifornimento costa molto meno che in Italia: merito dello sconto di 30 centesimi al litro applicato dal governo transalpino, che per i prossimi due mesi ha garantito un prezzo calmierato sul carburante. “Nella zona tra Mentone e Nizza si può trovare la Benzina a partire da 1,36 euro a salire, ma in media si aggira intorno a 1,45 euro al litro”, ha confermato Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli. Dopo che si è sparsa la notizia anche in Italia, lunghe code sono state registrate ai distributori che si trovano nella zona di confine: chi già attraversa abitualmente la frontiera per motivi di lavoro ha ovviamente tratto vantaggio da questa situazione, ma c'è anche chi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) A Ventimiglia e in altre località della Liguria è scattata ladel pieno diin Francia. Si perché oltre la frontiera fare rifornimento costa molto meno che in Italia: merito dello sconto di 30 centesimi al litro applicato dal governo transalpino, che per i prossimi due mesi ha garantito un prezzo calmierato sul carburante. “Nella zona tra Mentone e Nizza si può trovare laa partire da 1,36 euro a salire, ma in media si aggira intorno a 1,45 euro al litro”, ha confermato Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli. Dopo che si è sparsa la notizia anche in Italia, lunghe code sono state registrate ai distributori che si trovano nella zona di confine: chi già attraversa abitualmente la frontiera per motivi di lavoro ha ovviamente tratto vantaggio da questa situazione, ma c'è anche chi ha ...

