Ultime Notizie – Brescia | si stacca piastra di fusione | morto operaio

Un operaio di 31 anni è morto a Pontevico, in provincia di Brescia, schiacciato da una piastra di fusione, dal peso di diversi quintali, che si è staccata dal soffitto dell'azienda Eural Gnutti. Lo rende noto l'Areu. L'evento è al vaglio delle forze dell'ordine.

