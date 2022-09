Tutta colpa dell’Inter: “Un fallimento” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calciomercato estivo si è chiuso da poche ore: arriva la dura critica per il mancato affare, Inter decisiva L’Inter è stata certamente una delle grandi protagoniste della sessione estiva… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calciomercato estivo si è chiuso da poche ore: arriva la dura critica per il mancato affare, Inter decisiva L’Inter è stata certamente una delle grandi protagoniste della sessione estiva… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

gparagone : Il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l’hanno i produttori. La #Russia dall’inizio della guerra… - mininightingale : RT @Dayne999: @La_manina__ In Pakistan piove ed è tutta colpa della Panda 5 porte di vostro Zio. - sonoViolet : RT @scichi: @P_Rava Letta sta facendo un errore dopo l’altro. Vincerà la destra ed è tutta colpa sua, di Letta e del PD che sia ben chiaro… - stropponi : @MirkoDelGiudice la volpe perde il pelo ma non il vizio... Vittorio de Sica pochi istanti prima di morire tenendo l… - julsss_who : Io lo so che è tutta colpa di Noah Schnapp ?????? -