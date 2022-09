TS – “Alla Juve non ha convinto, ma può dare tanto al Liverpool” (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 22:04:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Liverpool (Regno Unito) – “Cosa porta Arthur al Liverpool? È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d’accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane, quindi nell’età migliore per un calciatore o nell’età migliore per un calciatore“. All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato e Alla vigilia del derby con l’Everton al Goodison Park, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp elogia il centrocampista brasiliano prelevato in prestito con diritto di riscatto dAlla Juventus: “Perché Alla Juventus non ha funzionato al 100%. Ma la vedo come una cosa positiva, perché il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 22:04:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport:(Regno Unito) – “Cosa porta Arthur al? È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d’accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane, quindi nell’età migliore per un calciatore o nell’età migliore per un calciatore“. All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato evigilia del derby con l’Everton al Goodison Park, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp elogia il centrocampista brasiliano prelevato in prestito con diritto di riscatto dntus: “Perchéntus non ha funzionato al 100%. Ma la vedo come una cosa positiva, perché il ...

