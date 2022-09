Titanic come non lo avete mai visto: le immagini in 8K (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo filmato del Titanic, inabissatasi nel 1912, è stato realizzato con tecnologie di ultima generazione, che consentono l’ingrandimento dei più piccoli dettagli. Il Titanic in 8k a 110 anni dalla tragica notte Recentemente gli esploratori della OceanGate Expeditions hanno raggiunto i fondali e hanno girato le prime immagini in 8K della carcassa del transatlantico che ormai si trova a 3.800 metri di profondità a largo di Terranova (Canada). Il filmato documenta infatti le condizioni della prua, del ponte, dello scafo e di una stiva. A 110 anni di distanza dal tragico evento in cui morirono 1.500 passeggeri, la prima serie di immagini diffuse in queste ore dal team di ricercatori mostra dettagli mai visti prima. Leggi anche: Sky Cruise, il ‘Titanic del cielo’ che non atterra mai: scopriamo il nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo filmato del, inabissatasi nel 1912, è stato realizzato con tecnologie di ultima generazione, che consentono l’ingrandimento dei più piccoli dettagli. Ilin 8k a 110 anni dalla tragica notte Recentemente gli esploratori della OceanGate Expeditions hanno raggiunto i fondali e hanno girato le primein 8K della carcassa del transatlantico che ormai si trova a 3.800 metri di profondità a largo di Terranova (Canada). Il filmato documenta infatti le condizioni della prua, del ponte, dello scafo e di una stiva. A 110 anni di distanza dal tragico evento in cui morirono 1.500 passeggeri, la prima serie didiffuse in queste ore dal team di ricercatori mostra dettagli mai visti prima. Leggi anche: Sky Cruise, il ‘del cielo’ che non atterra mai: scopriamo il nuovo ...

