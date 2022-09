MotoGP | Fabio Quartararo parte forte a Misano e domina la FP1 Ottimo 3° Pirro | in top10 anche Bagnaia e Bastianini

(Di venerdì 2 settembre 2022)lancia un segnale inequivocabile a tutti gli avversari ela prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2022, quattordicesimo atto stagionale del Mondiale. Il francese della Yamaha ha impressionato sul giro secco esul passo, fermando il cronometro in 1’32?313 e dimostrando subito unfeeling con la pista diin condizioni di pista asciutta con temperature fresche. Alle spalle del campione mondiale in carica troviamo le Ducati dell’australiano Jack Miller a 224 millesimi e della wild card azzurra Michele, autore di un turno fantastico e distante 380 millesimi dalla vetta. Buoni segnaliper l’Aprilia con il quarto posto di Aleix Espargarò ed il quinto di ...

Quartararo su Yamaha è stato il più veloce nelle FP1 in 1:32.313. Il francese ha preceduto le ... Sky Sport, in diretta su TV8 e in streaming su NOW I migliori tempi delle FP1 1 F. ...... diciassettesimo Marco Bezzecchi, diciottesimo Franco Morbidelli, diciannovesimoDi Giannantonio, ventesimo Luca Marini, ventunesimo Michele Pirro.