(Di venerdì 2 settembre 2022), star di Hollywood, sarà ladi, unacommedia romantica in uscita suha rivelato il titolo della seconda opera prevista nel contratto siglato tra l'azienda e. L'attrice sarà infatti ladi, unacommedia romantica la cui data d'uscita non è ancora stata resa nota. Investirà i panni di Maddie, una damigella d'onore che assiste a un matrimonio in Irlanda tra la sua migliore amica e... l'amore della sua vita. Dopo un desiderio andato storto, la ...

I magazine di gossip hanno anche parlato di flirt con Blake Lively, Paris Hilton,e Rihanna.torna sullo schermo dopo un periodo di assenza dalle scene, farà parte della nuova rom com di ... Lindsay Lohan protagonista di Irish Wish, nuova romcom Netflix Lindsay Lohan torna sullo schermo dopo un periodo di assenza dalle scene, farà parte della nuova rom com di Netflix ...Dopo anni problematici e segnati dall'alcolismo, la 36enne Lindsay Lohan si è lentamente rimessa in pista, ha imparato a gestire i propri demoni ed è ormai da tempo completamente sobria: da qui il rit ...