Joker: Folie à Deux, Brendan Gleeson si unisce al cast (Di venerdì 2 settembre 2022) Si amplia il cast di Joker: Folie à Deux: Brendan Gleeson affiancherà Joaquin Phoenix e Lady Gaga, confermato anche il ritorno di Zazie Beetz. Brendan Gleeson si unirà a Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel sequel dell'hit di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux, prodotto da Warner Bros. e DC Films. deadline ha lanciato la notizia, confermando anche il ritorno di Zazie Beetz nel ruolo giù ricoperto in Joker. Warner Bros. ha recentemente annunciato che il sequel di Joker uscirà il 4 ottobre 2024. La produzione dovrebbe iniziare a dicembre. Todd Phillips ha confermato il ritorno dietro la macchina da presa di Joker: Folie à ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022) Si amplia ildiaffiancherà Joaquin Phoenix e Lady Gaga, confermato anche il ritorno di Zazie Beetz.si unirà a Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel sequel dell'hit di Todd Phillips,, prodotto da Warner Bros. e DC Films. deadline ha lanciato la notizia, confermando anche il ritorno di Zazie Beetz nel ruolo giù ricoperto in. Warner Bros. ha recentemente annunciato che il sequel diuscirà il 4 ottobre 2024. La produzione dovrebbe iniziare a dicembre. Todd Phillips ha confermato il ritorno dietro la macchina da presa dià ...

