Incidente mortale a Molina di Vietri | muore 46enne di Pagani

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È un uomo di 46 anni originario di, C.M., la vittima dell’stradale avvenuto intorno alle tre della notte appena trascorsa su via De Marinis, adisul Mare. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, perché al momento sembrerebbe che la vittima abbia sbattuto autonomamente contro dei mezzi parcheggiati. L’uomo era in sella ad uno scooter e sembra abbia fatta una carambola tra le auto in sosta. Ma le cause sono ancora in corso di verifica. La salma, dopo i primi accertamenti, è stata già restituita alla famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.