Hermès pronta al salto nel metaverso

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Rumours recentemente confermati da alcuni addetti ai lavori affermano che, maison nata a Parigi nel 1837 e famosa in tutto il mondo, si prepara a entrare nelcon un progetto che gradualmente la metterà in grado di approfondire l’ampio ventaglio di opportunità che il Web3 offre all’alta moda. La mossa del marchio francese è l’ennesima conferma del generale interesse del settore del lusso per le valute digitali, ritenute un asset potenzialmente indispensabile., in vista di futuri sviluppi, ha già depositato i marchi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.