"Case separate". Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la confessione: "Abbiamo deciso così" (Di venerdì 2 settembre 2022) Sembra che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in Case separate. Non è una bolnba gossip, tutt'altro. È la stessa opinionista tv a raccontarlo al Corriere della Sera. La Bruganelli ha detto che già da tempo lui e il marito dormivano in stanze separate. Ma secondo le ultime novità, sembra che i due andranno proprio in Case diverse. La donna ha dichiarato: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele". E ancora: "Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita".

