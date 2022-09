Calciomercato.com – Arthur e Zakaria non vanno bene per la Juve ma finiscono in Premier League | Primapagina (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 13:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Arthur al Liverpool, Zakaria al Chelsea. E pochi mesi fa: Bentancur più Kulusevski al Tottenham. Come si diceva una volta, “la domanda sorge spontanea”. Aggiornamento altrettanto spontaneo: le domande diventano quattro, su quattro giocatori che alla Juventus non avevano spazio tra i titolari. Invece adesso approdano in Premier League e… Per Bentancur e Kulusevski il discorso sembra già archiviato, salvato con nome Vlahovic: dai due attuali allievi di Conte arrivarono a gennaio i soldi da bonificare alla Fiorentina. Giusto o sbagliato, lo dirà il tempo. Ma intanto i soddisfatti hanno la maggioranza assoluta su pentiti e indecisi. Arthur e Zakaria meritano invece un approfondimento. Perchè ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 13:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:al Liverpool,al Chelsea. E pochi mesi fa: Bentancur più Kulusevski al Tottenham. Come si diceva una volta, “la domanda sorge spontanea”. Aggiornamento altrettanto spontaneo: le domande diventano quattro, su quattro giocatori che allantus non avevano spazio tra i titolari. Invece adesso approdano ine… Per Bentancur e Kulusevski il discorso sembra già archiviato, salvato con nome Vlahovic: dai due attuali allievi di Conte arrivarono a gennaio i soldi da bonificare alla Fiorentina. Giusto o sbagliato, lo dirà il tempo. Ma intanto i soddisfatti hanno la maggioranza assoluta su pentiti e indecisi.meritano invece un approfondimento. Perchè ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | @PSG_inside a lavoro per chiudere operazioni in uscita: su #Icardi c'è il Galatasaray. La… - Cristin87108388 : RT @FratelliRosson: Signore e signori, il primo podcast (o numero zero) di 'Fratelli Rossoneri' è online! Parleremo del calciomercato e del… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Il mercato è finito ma ora servono i rinnovi. #Leao, #Skriniar, #Zaniolo e…: tutti i casi più scottanti -

Serie A, quote show per Lazio - Napoli: gol in vista per i bookmaker, si accende il duello Immobile - Osimhen Commenta per primo Scintile in vista all'Olimpico dove domani sera - nell'anticipo della quinta giornata di Serie A - Lazio e Napoli puntano a rilanciarsi dopo i pareggi con Sampdoria e Lecce. L'... Salernitana - Empoli, la designazione arbitrale Commenta per primo Ecco la designazione arbitrale di Salernitana - Empoli . SALERNITANA - EMPOLI Lunedì 5/09 h. 18.30 ABISSO LO CICERO - PAGLIARDINI IV: RUTELLA VAR: MARINI AVAR: LONGO S. Blog: Giovani calciatori: sì o no Blog Calciomercato.com: E' dagli anni sessanta che si continua a scrivere e dissertare sulle effettive possibilità dei nostri giovani e degli italiani di giocare nel nostro ... Lazio, verso il Napoli: gli aggiornamenti sulle condizioni di Romagnoli e Felipe Anderson Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Commenta per primo Scintile in vista all'Olimpico dove domani sera - nell'anticipo della quinta giornata di Serie A - Lazio e Napoli puntano a rilanciarsi dopo i pareggi con Sampdoria e Lecce. L'...Commenta per primo Ecco la designazione arbitrale di Salernitana - Empoli . SALERNITANA - EMPOLI Lunedì 5/09 h. 18.30 ABISSO LO CICERO - PAGLIARDINI IV: RUTELLA VAR: MARINI AVAR: LONGO S.Blog Calciomercato.com: E' dagli anni sessanta che si continua a scrivere e dissertare sulle effettive possibilità dei nostri giovani e degli italiani di giocare nel nostro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...