Beautiful Anticipazioni 3 settembre 2022 | Steffy in ansia per Thomas ma non sa che

Leggi su comingsoon

(Di venerdì 2 settembre 2022) Scopriamo ledie le Trame per la puntata del 3. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Wyatt e Flo andare a trovare. La ragazza esprimerà allo Spencer tutte le sue preoccupazioni riguardo, di cui non ha notizie.