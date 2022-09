Bardo a Venezia79, il racconto onirico e narcisistico di Iñárritu (recensione) (Di venerdì 2 settembre 2022) Bardo a Venezia79 mette in scena un racconto intimo con il film forse più personale di Alejandro González Iñárritu. Con una regia ambiziosa, la pellicola segue la vita di Silverio Gama, un documentarista e giornalista messicano che è diventato famoso raccontando storie di persone immigrate per poi venderle negli USA nei programmi televisivi. In questo senso, è come se tradisse il suo paese di origine, cosa che in famiglia gli rimproverano. A casa cerca invece di condividere i valori della cultura messicana al figlio adolescente, che non approva il lavoro del padre. In un’opera imponente, Iñárritu dà il via a un viaggio onirico e surreale in cui il protagonista è messo faccia a faccia con il “tradimento” verso le sue origini messicane al confronto con un paese che l’ha sfruttato per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)mette in scena unintimo con il film forse più personale di Alejandro González. Con una regia ambiziosa, la pellicola segue la vita di Silverio Gama, un documentarista e giornalista messicano che è diventato famoso raccontando storie di persone immigrate per poi venderle negli USA nei programmi televisivi. In questo senso, è come se tradisse il suo paese di origine, cosa che in famiglia gli rimproverano. A casa cerca invece di condividere i valori della cultura messicana al figlio adolescente, che non approva il lavoro del padre. In un’opera imponente,dà il via a un viaggioe surreale in cui il protagonista è messo faccia a faccia con il “tradimento” verso le sue origini messicane al confronto con un paese che l’ha sfruttato per ...

