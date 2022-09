AnsaVeneto : Verona: dall'Eintracht arriva l'australiano Hrustic. Il centrocampista ingaggiato fino a giugno 2026 #ANSA - ansacalciosport : Verona: dall'Eintracht arriva l'australiano Hrustic. Il centrocampista ingaggiato fino a giugno 2026 | #ANSA - amorosoal : RT @ilnostrotempo_: e mentre i leoni da tastiera le augurano la fine della carriera, Alessandra Amoroso viene acclamata dall’intera arena d… - infoitcultura : Mercato Verona, ufficiale: acquistato Hrustic dall’Eintracht Francoforte - CalcioPillole : Mercato #Verona, ufficiale: acquistato #Hrustic dall'Eintracht Francoforte -

Arriva all'Hellas'Eintracht Francoforte il centrocampista australiano Ajdin Hrustic, 28 anni, acquistato a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia la società gialloblù. Hrustic ha iniziato ...... la romena, residente a Genova, avrebbe preteso prima trecento e poi seicentocinquanta euro'... La Vasile è stata condannata sia dal tribunale diil 14 luglio 2020 che dalla Corte d'appello ... Hellas Verona, in arrivo Verdi dal Torino. Ecco Depaoli per la difesa La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Hellas Verona, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Lubomir Tupta.Arriva una cessione da parte della Fiorentina: si tratta del giovane Lorenzo Cellari. "La Virtus Verona rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo, con contratto fino al 30 giugno 2023, ...