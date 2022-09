Tàr, Cate Blanchett: “Sto ancora spiccando il volo, noi esseri umani cambiamo di continuo” (Di giovedì 1 settembre 2022) L'incontro stampa a Venezia 79 di Tàr, film di Todd Field dove una splendida Cate Blanchett interpreta una capace e ambiziosa direttrice d'orchestra. Tàr, il film di Todd Field, rientra di sicuro nella rosa dei film più attesi di questa 79ma Mostra d'arte cinematografica di Venezia, non solo per la presenza nel cast della splendida Cate Blanchett, ma anche perché l'autore è di sicuro un regista con una visione propria, interessante e particolare. In questa pellicola decide di raccontare la storia di Lydia Tàr, prima donna della storia a divenire direttrice di una delle piu? importanti orchestre tedesche, in un vortice di luci e ombre che che le gravita intorno e che non fanno altro che sottolineare la complessità e il magnetismo di … Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) L'incontro stampa a Venezia 79 di Tàr, film di Todd Field dove una splendidainterpreta una capace e ambiziosa direttrice d'orchestra. Tàr, il film di Todd Field, rientra di sicuro nella rosa dei film più attesi di questa 79ma Mostra d'arte cinematografica di Venezia, non solo per la presenza nel cast della splendida, ma anche perché l'autore è di sicuro un regista con una visione propria, interessante e particolare. In questa pellicola decide di raccontare la storia di Lydia Tàr, prima donna della storia a divenire direttrice di una delle piu? importanti orchestre tedesche, in un vortice di luci e ombre che che le gravita intorno e che non fanno altro che sottolineare la complessità e il magnetismo di …

RadioItalia : Cate Blanchett ?? L’attrice è a #venezia79 per presentare “Tàr” di Todd Field, film incentrato sulla figura della p… - alexarmuzzi : RT @raimovie: #Venezia79 Cate Blanchett sul #RedCarpet di #TAR di Todd Field intervistata da Mattia Carzaniga @ilcarza - Hil_yee : RT @CinefilyTweet: Ciao Cate?? La divina #CateBlanchett pronta per il redcarpet di #Tár - ilovekuvira : RT @CinefilyTweet: Ciao Cate?? La divina #CateBlanchett pronta per il redcarpet di #Tár - direpuntoit : #CateBlanchett protagonista oggi a #Venezia79: scopri di cosa parla #TarIlFilm di cui è protagonista. -

Tár, di Todd Field Ecco, questo è un altro punto decisivo su cui gioca Field: l'autorevole reputazione di Lydia Tár e l'altrettanto solido statuto iconico di Cate Blanchett creano nel film un vertiginoso cortocircuito ... TÁR Recensione Se Cate Blanchett è semplicemente straordinaria, il film segna il passo nella parte finale, smarrisce la tensione spiazzante che seduce fino a quel momento, quando racconta il crollo del sistema di ... Ecco, questo è un altro punto decisivo su cui gioca Field: l'autorevole reputazione di Lydia Tár e l'altrettanto solido statuto iconico diBlanchett creano nel film un vertiginoso cortocircuito ...SeBlanchett è semplicemente straordinaria, il film segna il passo nella parte finale, smarrisce la tensione spiazzante che seduce fino a quel momento, quando racconta il crollo del sistema di ...