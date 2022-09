Serie A, turno infrasettimanale: stop per Lazio, Napoli e Fiorentina (Di giovedì 1 settembre 2022) Quattro big della Serie A nella giornata di ieri valevole per il turno infrasettimanale. Una sola è riuscita ad incassare i tre punti per la graduatoria. Sorride, infatti, la Juventus che se pur faticando batte 2-0 lo Spezia incassando una vittoria importantissima nella seconda partita consecutiva dell’Allianz Stadium. I bianconeri tornano a casa felice, mentre le altre favorite in campo hanno steccato: il Napoli e la Lazio pareggiano rispettivamente contro Lecce e Sampdoria, invece la Fiorentina cade in trasferta contro l’Udinese. Ecco cosa è successo sui campi. Serie A, turno infrasettimanale: ecco quello che è successo nelle sfide di ieri sera Manolo Gabbiadini Sampdoria Serie A (Credit foto – pagina Facebook ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Quattro big dellaA nella giornata di ieri valevole per il. Una sola è riuscita ad incassare i tre punti per la graduatoria. Sorride, infatti, la Juventus che se pur faticando batte 2-0 lo Spezia incassando una vittoria importantissima nella seconda partita consecutiva dell’Allianz Stadium. I bianconeri tornano a casa felice, mentre le altre favorite in campo hanno steccato: ile lapareggiano rispettivamente contro Lecce e Sampdoria, invece lacade in trasferta contro l’Udinese. Ecco cosa è successo sui campi.A,: ecco quello che è successo nelle sfide di ieri sera Manolo Gabbiadini SampdoriaA (Credit foto – pagina Facebook ...

sportli26181512 : Diretta #BolognaSalernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e #probabiliformazioni: I rossoblù di Sinis… - thebettingcoach : Mentre la #SerieA sta giocando il turno infrasettimanale, la #SerieB è già con la testa al fine settimana della qua… - internewsit : Serie A, oggi le ultime due partite del turno infrasettimanale: il programma - - StadioSport : Juventus – Spezia 2-0, voti e pagelle: passi avanti senza strafare: La Juventus batte lo Spezia per 2-0 nel 1° turn… -