Seguiva le ragazze col monopattino e le violentava, il 21enne: 'Prendevo alcol e psicofarmaci, non ricordo nulla' (Di giovedì 1 settembre 2022) Seguiva le ragazze con il suo monopattino , le aggrediva e le violentava: per questo un ragazzo di 21 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano . Ma di quelle aggressioni, incredibilmente, il ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022)lecon il suo, le aggrediva e le: per questo un ragazzo di 21 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano . Ma di quelle aggressioni, incredibilmente, il ...

