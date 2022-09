Samsung presenta propria vision per vita più smart e futuro sostenibile (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato oggi la sua vision per una vita più smart e un futuro più sostenibile. Nel corso della conferenza stampa di Ifa 2022, l’azienda ha presentato la versione rinnovata della piattaforma smartThings, che offre nuove opportunità di connettività, personalizzazione e sostenibilità, applicabili a tutte le categorie di prodotti Samsung. Nel keynote di apertura sono state illustrate le più recenti novità introdotte su elettrodomestici, Tv, dispositivi mobile e wearable: un ecosistema di dispositivi connessi in modo intelligente per salvaguardare l’ambiente, consentire uno stile di vita più sano e rendere ogni giorno più divertente e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –Electronics hato oggi la suaper unapiùe unpiù. Nel corso della conferenza stampa di Ifa 2022, l’azienda hato la versione rinnovata della piattaformaThings, che offre nuove opportunità di connettività, personalizzazione e sostenibilità, applicabili a tutte le categorie di prodotti. Nel keynote di apertura sono state illustrate le più recenti novità introdotte su elettrodomestici, Tv, dispositivi mobile e wearable: un ecosistema di dispositivi connessi in modo intelligente per salvaguardare l’ambiente, consentire uno stile dipiù sano e rendere ogni giorno più divertente e ...

