Salvini: "Lega più forte in Campania, così De Luca va prima a casa" (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Diventa più forte il gruppo della Lega in Regione Campania, così va prima a casa il governatore De Luca che fa chiacchiere ma per i campani sta combinando ben poco". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini in un collegamento telefonico con Napoli per il passaggio del consigliere regionale Carmela Rescigno da Fratelli d'Italia alla Lega. "Basta guardare – ha detto Salvini – la situazione della sanità in Campania e la perenne e indecente emergenza dei rifiuti che i campani pagano sulla loro pelle. Ma serve più energia, termovalorizzatori, serve una Regione che si occupi dei suoi cittadini, non dei parenti degli ...

