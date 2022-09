Mediaset interviene per favorire Pomeriggio 5: Barbara D’Urso avvantaggiata (Di giovedì 1 settembre 2022) Proprio come tutti i suoi colleghi, anche Barbara D’Urso sta per tornare su Canale 5. Dopo la lunga pausa estiva, sarà di nuovo al timone di Pomeriggio 5. Negli ultimi anni, il programma ha subito diversi cambiamenti che, in un modo o nell’altro, hanno penalizzato gli ascolti. Questa volta, però, sembra che Mediaset abbia trovato un modo per incrementare il pubblico. Si tratta di una strategia momentanea, ma che potrebbe dare ottimi risultati. Mediaset modifica i palinsesti di Canale 5 per aiutare Barbara D’Urso Pomeriggio 5, anche quest’anno, sarà preceduto dalla messa in onda di due soap romantiche. Stando al piano originale, all’appuntamento con Terra Amara, previsto per le 14:45, sarebbe dovuto seguire quello con Un Altro Domani. Gli ascolti, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 settembre 2022) Proprio come tutti i suoi colleghi, anchesta per tornare su Canale 5. Dopo la lunga pausa estiva, sarà di nuovo al timone di5. Negli ultimi anni, il programma ha subito diversi cambiamenti che, in un modo o nell’altro, hanno penalizzato gli ascolti. Questa volta, però, sembra cheabbia trovato un modo per incrementare il pubblico. Si tratta di una strategia momentanea, ma che potrebbe dare ottimi risultati.modifica i palinsesti di Canale 5 per aiutare5, anche quest’anno, sarà preceduto dalla messa in onda di due soap romantiche. Stando al piano originale, all’appuntamento con Terra Amara, previsto per le 14:45, sarebbe dovuto seguire quello con Un Altro Domani. Gli ascolti, ...

tuttopuntotv : Mediaset interviene per favorire Pomeriggio 5: Barbara D’Urso avvantaggiata #Pomeriggio5 #Barbaradurso… - AndreaGaratti : Perché #Mediaset non interviene? Io non guardò più nemmeno la pubblicità su retequattro - masgiansanti : RT @Confagricoltura: I #rincari delle materie prime mettono in crisi gli #agricoltori. ??@masgiansanti interviene a @mediaset_tg4 https://t… - Confagricoltura : I #rincari delle materie prime mettono in crisi gli #agricoltori. ??@masgiansanti interviene a @mediaset_tg4 - Novella_2000 : Lite nei corridoi Mediaset tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti? Interviene anche Sonia Bruganelli -