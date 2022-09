Lecce, Colombo racconta: «Sul rigore ho sentito un fischio, ma non era l’arbitro…» (Di giovedì 1 settembre 2022) L’attaccante del Lecce Colombo ha spiegato il momento del rigore segnato e poi sbagliato contro il Napoli Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Lecce, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio in casa del Napoli in cui ha segnato un super gol. La punta ha raccontato anche del rigore prima segnato e poi sbagliato. rigore – «Sul rigore i tifosi hanno fatto casino in questo stadio meraviglioso, ho sentito un fischio e credevo fosse l’arbitro. Ho calciato e dopo mi sono accorto che non era così. Me l’ha fatto ritirare e ho sbagliato. Ma sono restato in partita, la gara era ancora lunga e la squadra aveva bisogno di me. Non mi dovevo fermare a quell’episodio e poi è arrivato il gol». ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’attaccante delha spiegato il momento delsegnato e poi sbagliato contro il Napoli Lorenzo, giovane attaccante del, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio in casa del Napoli in cui ha segnato un super gol. La punta hato anche delprima segnato e poi sbagliato.– «Suli tifosi hanno fatto casino in questo stadio meraviglioso, houne credevo fosse l’arbitro. Ho calciato e dopo mi sono accorto che non era così. Me l’ha fatto ritirare e ho sbagliato. Ma sono restato in partita, la gara era ancora lunga e la squadra aveva bisogno di me. Non mi dovevo fermare a quell’episodio e poi è arrivato il gol». ...

