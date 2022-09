Lazio-Feyenoord: divieto di vendita di biglietti ai tifosi ospiti (Di giovedì 1 settembre 2022) Lazio-Feyenoord rappresenterà una sfida da non perdere in Europa League, con i tifosi biancocelesti pronti a sostenere la propria squadra in ambito continentale. Allo Stadio Olimpico, però, non saranno benvenuti i fumantini olandesi; il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, infatti, ha varato il divieto di vendita ai tifosi provenienti dei Paesi Bassi. Scelta definita per motivi di ordine pubblico, considerando peraltro il precedente del 2015; degli individui olandesi, in trasferta nella capitale, hanno infatti danneggiato e vandalizzato la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna. Decisione quindi necessaria e inevitabile: SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022)rappresenterà una sfida da non perdere in Europa League, con ibiancocelesti pronti a sostenere la propria squadra in ambito continentale. Allo Stadio Olimpico, però, non saranno benvenuti i fumantini olandesi; il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, infatti, ha varato ildiaiprovenienti dei Paesi Bassi. Scelta definita per motivi di ordine pubblico, considerando peraltro il precedente del 2015; degli individui olandesi, in trasferta nella capitale, hanno infatti danneggiato e vandalizzato la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna. Decisione quindi necessaria e inevitabile: SportFace.

