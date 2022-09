Il laboratorio di Wuhan ha scoperto un nuovo virus

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 settembre 2022) Nell’imminenza di un autunno che si prospetta particolarmente caldo sul piano della bolletta energetica, il famigeratodisi porta avanti col lavoro, se così vogliamo dire. Sembra infatti che gli studiosi di questo più che controverso centro di ricerca abbianoundi zecca, così da allietare i prossimi mesi freddi di quella numerosa componente della popolazione affetta da paranoia virale, tanto da sentirsi ancora protetta dalle sempre più inutili mascherine. L’agente patogeno in oggetto – nome in codice LsPyV KY187 – è stato rilevato in un topo. Esso, da quanto pubblicato dalla rivista cinese Virologica Sinica, appartiene a una famiglia di poliomache infettano milioni di bambini ogni anno ma con conseguenze usualmente estremamente lievi. Gli ...