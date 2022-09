Haaland segna una tripletta | Guardiola | ' ' E' possibile fermarlo' '

(Di giovedì 1 settembre 2022) Quinto turno di Premier League e Halaand continua a stupire tutti: secondaconsecutiva contro il Nottingham Forest e vittoria per 6 - 0 del ...

Quinto turno di Premier League e Halaand continua a stupire tutti: seconda tripletta consecutiva contro il Nottingham Forest e vittoria per 6 - 0 del ......al termine di un'azione tutta di prima triangola con Foden epraticamente a porta vuota. Per la tripletta bisogna aspettare il 38': Foden e Stones si scambiano il pallone di testa, poi... Haaland segna una tripletta, Guardiola: "Erling e Álvarez..." Quinto turno di Premier League e Halaand continua a stupire tutti: seconda tripletta consecutiva contro il Nottingham Forest e vittoria per 6-0 del City.Nelle gare del turno infrasettimanale, della 5^ giornata di Premier League, vince ancora l'Arsenal che consolida il primato: i Gunners battono 2-1 l'Aston Villa e restano a +2 su Guardiola che, col su ...