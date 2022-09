Governo | iniziato Cdm a P Chigi

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - E'da pochi minuti il Consiglio dei ministri a Palazzo. All'ordine del giorno l'esame preliminare di due decreti del Presidente della Repubblica, uno sul "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam", l'altro sulle "modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212".

estetadorian : @GianniLilly E quelli che hanno iniziato a marzo a chiederglielo e poi si sono rotti il cazzo di sostenere a sbafo… - GiuseppeScat : @GianpaoL0 Sbaglio ma se non ricordo male e dal 2011 che abbiamo iniziato con il governo tecnico e da allora solo p… - Vincenzoiena699 : RT @freedomnopass: @ritornoalfutur2 @GiorgiaMeloni È stato draghi a capo della bce a far volare lo spread con berlusconi. quando hanno mess… - salvosalinsa : RT @ferrandomau: @lageloni @pietroraffa Governo #Draghi ha iniziato da subito a picconare #M5S, a partire dalla reintroduzione della prescr… - Rosyfree74 : RT @ferrandomau: @lageloni @pietroraffa Governo #Draghi ha iniziato da subito a picconare #M5S, a partire dalla reintroduzione della prescr… -

Il Sole 24 ORE

Al momento il negoziato per la vendita di ITA Airways è appenae non è detto che si ... a quel punto il nuovo" qualunque esso sia " si troverà obbligato a rispettare il patto a meno ......leader politico non ha raggiunto una maggioranza tale che gli permettesse di creare un suo. ... Di lui si èa sentir parlare nel 2003. Prima di intraprendere la carriera politica, il ... Elezioni, ultime notizie. Conte: tassare extra profitti di assicurazioni e farmaceutica. Calenda: ... Roma, 1 set. (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno l'esame preliminare di due decreti del Presidente della Repubblica, uno sul "Reg ...Ieri mattina l’Eni ha annunciato di aver versato altri 340 milioni di euro a titolo di acconto della tassa del 25% sugli extraprofitti. Il termine scadeva ieri e il gigante dell’energia a controllo pu ...