Flavio Briatore dal cuore d’oro | le immagini sono traumatizzanti

giuggey85 : @Biancanevermind Prossimamente Flavio Briatore si confessa: a fine mese riesco ad arrivarci. - Gesefi_onlus_it : Quando i padri trasmettono esperienze e capacità straordinarie: il figlio di Flavio Briatore dirigente d'azienda a… - Una_Gioia_Mai : Vorrei rinascere figlia/o di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci - BADU____ : Nathan Falco, il figlio di Flavio #Briatore è Ceo di una società a 12 anni. Finalmente un segnale di speranza dal… - ottaviapozzati : Già vecchio. Per il resto, buona fortuna Il figlio di Flavio Briatore dirigente d'azienda a 12 anni: Nathan Falco… -

Giovani imprenditori crescono, anzi giovanissimi. Nathan Falco, il figlioed Elisabetta Gregoraci , a soli 12 anni è diventato Ceo di una società, la Billionare Bears Nft . Lo si apprende dalla sua bio sui social che, oltre al claim "Thanks god we livin life"...Nathan Falco: la prima società a 12 anninon ha mai fatto segreto di sognare che un giorno sia suo figlio Nathan Falco a prendere in mano le redini del suo impero , e infatti ...Flavio Briatore ha raccontato di aver salvato 100 migranti in mare aperto con il suo yatch: l'imprenditore è scioccato da quanto vissuto.Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è diventato Ceo di una società a soli 12 anni ...