EIT Digital Challenge | nona edizione | sfida per le aziende europee deep tech

(Di giovedì 1 settembre 2022) Resteranno aperte fino al 19 settembre le candidature per ladell’EIT, la principale competizione paneuropea per le scaleup. Il bando si rivolge alle” in rapida crescita, con un’offerta di prodotti che sfrutti tecnologiei sofisticate e difficili da riprodurre. L’EITmira a identificare i migliori imprenditori europei dele ad aiutarli a crescere a livello internazionale, sostenendo l’ecosistema europeo del. Le 20 migliorisaranno invitate ...

StartupItalia

Resteranno aperte fino al 19 settembre le candidature per la nona edizione dell'Challenge , la principale competizione paneuropea per le scaleup digitali deep tech. Il bando si rivolge alle aziende europee 'deep tech' in rapida crescita, con un'offerta di prodotti ...... such as I - Lab, French Tech Emergence, Deep Tech Pioneer,Health, Wilco, EIC Accelerator. For ... a trailblazing pan - Europeanservices business, has announced the acquisition of Tekaris, ... EIT Digital Challenge 2022, alla ricerca delle migliori scaleup europee deep tech