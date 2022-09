Dsquared2 e Invicta hanno realizzato la retro-collab definitiva?

(Di giovedì 1 settembre 2022) Per chi è cresciuto negli anni ’90 la guerra delle cartelle e degli zaini era una realtà tangibile. E l’appartenenza a un brand oppure a un altro era sentita almeno quanto quella alla squadra di calcio del cuore. Per chi non ha mai dimenticato quei momenti o semplicemente per chiunque sia ossessionato dagli anni ’90 e dall’estetica Y2K, oggi trend imperante e imprescindibile, è arrivata laperfetta, che unisce la moda e uno dei marchi più iconici di sempre:.\ Vista per la prima volta durante la sfilata per la collezione Autunno-Inverno 2022, l’unione tra il design dei gemelli Caten e lo storico brand nato a Torino nel 1906, include zaini, ovviamente, e accessori pensati per l’outdoor come felpe, cappellini e ghette impermeabili. Gli zaini sono rivisitazioni di due modelli iconici, il Monviso e il Jolly. Ed è ...

LeoganeMickael : RT @Caterinadiiorgi: Invicta x Dsquared2: la capsule collection per l’autunno inverno 2022 - Caterinadiiorgi : Invicta x Dsquared2: la capsule collection per l’autunno inverno 2022 -

Wondernet Magazine

La nuova collaborazione, che include una coloratissima lineup di accessori e prêt - à - porter , è stata svelata in occasione della sfilata Uomo Autunno - Inverno 2022. La capsule prevede inoltre uno ...Sempre il primo giorno, il ritorno in passerella dipunta dritto sul guardaroba per lui ... perfetti da sfoggiare sulle alture (con tanto di co - lab insieme a). Leggi anche › ... Invicta x Dsquared2, la capsule di accessori e prêt-à-porter FW22 Ricordate gli iconici zaini Invicta che hanno spopolato negli anni ’80-’90 Sono tornati in una versione glamour e griffata ...Dsquared2 is teaming up with Italian outdoor accessories brand Invicta to launch a new collaborative collection of colourful ready-to-wear clothing ...