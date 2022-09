Conte | “Pd agita lo spauracchio delle destre | doveva pensarci prima”

(Di giovedì 1 settembre 2022) SAN SEVERO (FG) – “Non ci siamo pentiti di nulla, non abbiamo da pentirci di nulla anche perché è il vertice del Pd che ha fatto questa scelta cinica e adesso si lamentando lo”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, rispondendo a San Severo (Foggia) alle domande dei cronisti a proposito della mancata alleanza con il Partito democratico. “Il voto utile è quello a noi. Abbiamo realizzato l’80% del nostro programma, non chiediamo un mandato in bianco”, ha aggiunto l’ex premier. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

