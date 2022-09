Clima, l’inevitabile crescita del livello dei mari: “Anche con uno stop ai combustibili fossili. Si stima innalzamento minimo di 27 centimetri” (Di giovedì 1 settembre 2022) Quale che siano le misure che come umanità decideremo di prendere nel prossimo futuro contro il cambiamento Climatico, oramai non c’è più speranza di evitare l’innalzamento del livello dei mari. Questa la conclusione cui è giunto un gruppo di studiosi che hanno chiarito che lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e il conseguente, consistente, aumento del livello dei mari, non potrebbe essere impedito nemmeno se oggi stesso venisse fermato completamente l’uso dei combustibili fossili che sta tanto contribuendo a trasformare il Clima e la vita sul nostro pianeta. Il loro studio, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, mostra che l’aumento della temperatura cui siamo giunti causerà una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Quale che siano le misure che come umanità decideremo di prendere nel prossimo futuro contro il cambiamentotico, oramai non c’è più speranza di evitare l’deldei. Questa la conclusione cui è giunto un gruppo di studiosi che hanno chiarito che lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e il conseguente, consistente, aumento deldei, non potrebbe essere impedito nemmeno se oggi stesso venisse fermato completamente l’uso deiche sta tanto contribuendo a trasformare ile la vita sul nostro pianeta. Il loro studio, pubblicato sulla rivista Naturete Change, mostra che l’aumento della temperatura cui siamo giunti causerà una ...

