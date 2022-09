Calciomercato Cagliari, UFFICIALE l’arrivo di Falco (Di giovedì 1 settembre 2022) dalla Stella Rossa: il calciatore ha ultimato le visite mediche in Serbia Filippo Falco, dopo l’esperienza in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado, torna in Italia e lo fa arrivando al Cagliari del suo ex allenatore Fabio Liverani. Ultimate le visite mediche a Belgrado, il calciatore è pronto al ritorno in Italia. Come riportato da Gianluca Di Marzio Falco ha firmato il suo contratto con il Cagliari che lo porta in Sardegna in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) dalla Stella Rossa: il calciatore ha ultimato le visite mediche in Serbia Filippo, dopo l’esperienza in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado, torna in Italia e lo fa arrivando aldel suo ex allenatore Fabio Liverani. Ultimate le visite mediche a Belgrado, il calciatore è pronto al ritorno in Italia. Come riportato da Gianluca Di Marzioha firmato il suo contratto con ilche lo porta in Sardegna in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

