Btp, i rendimenti tornano sopra il 4%. Pesano le attese per un rialzo dei tassi "jumbo" da parte della banca centrale (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna a superare il 4% il rendimento dei Btp a dieci anni. I titoli di Stato italiano non superavano questa soglia dallo scorso 13 giugno. Il movimento dei bond italiani si inquadra in quello più ampio dei rendimenti dei titoli della zona euro, tutti in rialzo. Un bund decennale tedesco paga l'1,59% con un incremento di 6 punti base (+ 0,06%) rispetto alla chiusura di ieri. I decennali francesi rendono il 2,21% (+ 7 punti), gli spagnoli il 2,79% (+ 7). L'incremento dei Btp è più marcato: 10 punti base, provocando un allargamento dello spread (differenza tra i rendimenti italiani e tedeschi) di 3 punti a 242 punti. A spingere i rendimenti è l'attesa per una politica monetaria più restrittiva da parte della banca centrale europea che nel ...

