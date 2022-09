Bologna-Salernitana 1-1 | gol di Arnautovic e Dia

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023. I padroni di casa passano in vantaggio al 52? con il rigore trasformato da, al terzo centro in campionato. Gli ospiti replicano all’88’ con Dia, che firma la seconda rete nel torneo. Ilsale a 2 punti in classifica, ilè a quota 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Finisce 1 - 1, invece, la sfida del Dall'Ara tra, con la squadra di Davide Nicola che prosegue la sua striscia positiva e si porta a quota cinque, grazie al secondo gol ... finisce 1 - 1 l'altro posticipo della quarta giornata del campionato di calcio di serie A, giocato allo stadio Dall'Ara. Reti nel secondo tempo di 7' Arnautovic su rigore per il ... Da domani inizierà a lavorare con i granata mettendo nel mirino la sfida di lunedì sera con l'Empoli per la prima convocazione Il 27enne ha, poi, raggiunto Bologna insieme al… Il terzo squillo in A di Marko Arnautovic non basta al Bologna per mettere a referto i primi 3 punti della stagione. Il guizzo di Dia all'88' nega la gioia della vittoria alla squadra di Mihajlo ...