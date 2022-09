Audi - RS Q e-tron E2, l'arma per la Dakar 2023 (Di giovedì 1 settembre 2022) trong>Audi trong> presenta la vettura con la quale tenterà l'assalto dalla Dakar 2023. Parliamo della RS Q e-tron E2, evoluzione del modello che ha corso l'edizione 2022 della massacrante gara e che è stato profondamente rivisto in funzione dei preziosi feedback ottenuti durante le competizioni. La vettura, che nella sigla E2 rende omaggio alle evoluzioni della Quattro Gruppo B, debutterà al Rally del Marocco in ottobre per fare esperienza in vista della Dakar. Gli equipaggi sono stati confermati: in abitacolo troveremo le coppie formate da Mattias Ekström con Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel con Edouard Boulanger e Carlos Sainz con Lucas Cruz.Dimagrita e più efficiente. L'E2 è subito riconoscibile perché la carrozzeria è stata pesantemente modificata e ridotta alla ricerca di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 settembre 2022)trong> presenta la vettura con la quale tenterà l'assalto dalla. Parliamo della RS Q e-E2, evoluzione del modello che ha corso l'edizione 2022 della massacrante gara e che è stato profondamente rivisto in funzione dei preziosi feedback ottenuti durante le competizioni. La vettura, che nella sigla E2 rende omaggio alle evoluzioni della Quattro Gruppo B, debutterà al Rally del Marocco in ottobre per fare esperienza in vista della. Gli equipaggi sono stati confermati: in abitacolo troveremo le coppie formate da Mattias Ekström con Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel con Edouard Boulanger e Carlos Sainz con Lucas Cruz.Dimagrita e più efficiente. L'E2 è subito riconoscibile perché la carrozzeria è stata pesantemente modificata e ridotta alla ricerca di ...

