Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez | “I bambini sui social non vanno nascosti come droga colombiana ma c’è un confine da non superare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022)attacca i Ferragnez in una lunga serie di stories su Instagram. Questa volta l’opinionista contesta alla coppia il modo in cui espone mediaticamente i due figli, Leone e Vittoria. Un tema che, più in generale, aveva già affrontato nelle scorse settimane l’attivista Serena Mazzini in un post dedicato al “business dei baby influencer” e che ora viene ripreso dalla, la quale lo analizza alla luce disi comportano con i propri pargoli. Il punto della questione riguarda i “diritti di chi non può ancora decidere cosa fare del proprio corpo, della propria immagine, della propria vita”. La giornalista espone il proprio punto di vistamamma: “Posso dire con assoluta certezza che se avessi ripreso ...