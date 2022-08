Napoli: su Ounas non c’è solo la Sampdoria | Mercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 10:24:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da CalcioMercato.com: Sfumato Pjaca, e con Defrel sempre più complicato, la Sampdoria continua a tenere vive alcune piste last minute per l’attacco in questo finale di Mercato. Una strada, ad esempio, conduce a Adam Ounas del Napoli. L’attaccante azzurro piace da tempo ai blucerchiati, che lo avevano cercato anche in altre sessioni di Mercato, e resta sempre sullo sfondo come possibile innesto dell’ultimo minuto. L’idea Ounas, però, è resa complicata da alcuni fattori. FORMULA E CIFRE – La Sampdoria, come noto, vuole chiudere affari in prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga di quanto fatto con Winks. La situazione contrattuale di Ounas, però, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 10:24:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Sfumato Pjaca, e con Defrel sempre più complicato, lacontinua a tenere vive alcune piste last minute per l’attacco in questo finale di. Una strada, ad esempio, conduce a Adamdel. L’attaccante azzurro piace da tempo ai blucerchiati, che lo avevano cercato anche in altre sessioni di, e resta sempre sullo sfondo come possibile innesto dell’ultimo minuto. L’idea, però, è resa complicata da alcuni fattori. FORMULA E CIFRE – La, come noto, vuole chiudere affari in prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga di quanto fatto con Winks. La situazione contrattuale di, però, ...

DiCosFrancesco : #Ounas molto vicino al #Lille, il calciatore non è nei piani di #Spalletti e quindi molto probabilmente lascerà il #Napoli. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Ounas resta in uscita: il Lille ha chiesto informazioni per l'esterno algerino - FJack02 : @Torrenapoli1 Ma quanto è ritardata la gente che ironizza sui eventuali milioni che il club incasserà sa Ounas dopo… - cn1926it : Da Milano – Il #Lille punta forte su #Ounas: avviati i contatti con il #Napoli - psnapoli : Mercato Napoli: Ounas torna in Francia -