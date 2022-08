Milan, a tutto Maignan: l’ha detto sullo Scudetto! (Di mercoledì 31 agosto 2022) MVP di ieri sera per aver parato il rigore a Berardi nel pareggio a reti bianche di ieri sera tra Sassuolo e Milan, Mike Maignan si è raccontato ai microfoni di DAZN per il nuovo episodio della rubrica Dazn Heroes. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti. Innanzitutto, il portiere rossonero ha parlato un po’ del proprio passato, rivelando un sorprendente dettaglio sui suoi primi passi da calciatore: “Da piccolo non volevo fare il portiere, il mio primo allenatore Romain Damiano mi convinse a fare il mio primo provino da portiere al Clairefontaine perché ho perso una scommessa. Il mio idolo era Gerrard, ero un tifoso del Liverpool“. A proposito del rapporto con Ibrahimovic, l’estremo difensore ha ricordato un simpatico aneddoto di quando i due erano compagni di squadra all’epoca del PSG: “Tutti sanno chi è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) MVP di ieri sera per aver parato il rigore a Berardi nel pareggio a reti bianche di ieri sera tra Sassuolo e, Mikesi è raccontato ai microfoni di DAZN per il nuovo episodio della rubrica Dazn Heroes. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti. Innanzi, il portiere rossonero ha parlato un po’ del proprio passato, rivelando un sorprendente dettaglio sui suoi primi passi da calciatore: “Da piccolo non volevo fare il portiere, il mio primo allenatore Romain Damiano mi convinse a fare il mio primo provino da portiere al Clairefontaine perché ho perso una scommessa. Il mio idolo era Gerrard, ero un tifoso del Liverpool“. A proposito del rapporto con Ibrahimovic, l’estremo difensore ha ricordato un simpatico aneddoto di quando i due erano compagni di squadra all’epoca del PSG: “Tutti sanno chi è ...

