L’Équipe titola | Trasferimenti | Fabian Ruiz Napoli si unisce al PSG ufficiale

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-30 23:10:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Il PSG ha la sua quinta recluta estiva., il 26enne centrocampista spagnolo a cui era rimasto un anno di contratto con il, martedì ha firmato un contratto quinquennale con i campioni di Francia. I due club hanno concordato una quota di trasferimento stimata in 23 milioni di euro, secondo le informazioni di La Gazzetta dello Sport. Il nazionale spagnolo è la quinta recluta estiva per i campioni di Francia dopo i centrocampisti portoghesi Vitinha e Renato Sanches, il giovane attaccante francese Hugo Ekitike (20) e il difensore francese Nordi Mukiele. DopoRiuz, nei prossimi giorni è atteso a Parigi un altro centrocampista della nazionale spagnola: Carlos Soler ...

I principali quotidiani italianiSulla prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport''apertura è dedicata alla battuta d'arresto dell'Inter contro la Lazio. La Roseacon: 'Inter, che lezione'. La ...A pochi giorni dalla fine del calciomercato, in prima pagina il quotidiano francese mette'accento ... In Spagna, invece, 'AS'così: 'Comincia la festa'. Il riferimento è ovviamente al sorteggio ...