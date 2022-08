Insulti in chat al figlio di una collega che li legge su un pc della scuola rimasto aperto: una delle tre maestre è stata reintegrata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel frattempo, come riporta Tgcom24 , anche la maestra madre del bambino insultato, che si è opposta all'archiviazione del caso, è indagata con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico e ... Leggi su tecnicadellascuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel frattempo, come riporta Tgcom24 , anche la maestra madre del bambino insultato, che si è opposta all'archiviazione del caso, è indagata con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico e ...

TecnicaScuola : Insulti in chat al figlio di una collega che li legge su un pc della scuola rimasto aperto: una delle tre maestre è… - CapoOrsoInPiedi : @Manu98609866 @statussquatter @FoglieSette @age_of_VIRGO @LeDevoteDiMaria @MicSodano @elio_vito @pierpi13… - sellyp : Vabbè l'italiano ha abbandonato la chat ma sono PIENA dei continui insulti e appunti su questa ragazza che letteral… - rosascrima_ : Ovviamente ogni volta che esprimo la mia opinione iniziano ad arrivarmi insulti in chat, chissà perché sempre dallo… - Dennis78599457 : RT @Jbaby_blonde: Buongiorno sfigati, Like + retwitta per ricevere insulti in chat ???? -