Il ritorno di Caduta Libera non mette in crisi gli ascolti di Reazione a Catena | i dati

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Undicesima edizione die quasi 1000 puntate per Gerry Scotti su Canale 5 con il programma molto amato dal pubblico. Un pubblico che pian piano, dopo le tante repliche di Avanti un altro, dovrà ritrovare la voglia di sintonizzarsi su Canale 5 nel pre serale. Siamo ancora alla fine dell’estate ed è presto per parlare dicerti ma al momento, dopo le prime due puntate diin onda su Canale 5, possiamo dire chenon ha nulla da temere. Il programma di Marco Liorni ( che quest’anno andrà in onda fino al 31 ottobre, per cui ci saranno ben due mesi di sfida con Gerry Scotti) macina gli stessi numeri di sempre e viaggia a una media superiore di 10 punti di share rispetto al competitor. Nessun problema quindi per Liorni e il ...