I Giovani Democratici a sostegno del Pd: “Candidature di spessore” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl ruolo che il Partito Democratico ricopre in questo momento è di centrale importanza per far sì che per i prossimi 5 anni possa esservi al governo di questo Paese una coalizione che possa tutelare gli ultimi, ridare dignità al lavoro, portare avanti battaglie di civiltà fondamentali e, soprattutto, valorizzare ed incentivare il ruolo delle Giovani generazioni nelle battaglie del futuro. Lo spazio riconosciuto alla nostra comunità nelle liste del partito in posizioni utili (come il caso di Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani Democratici) è un segnale importante per tutti noi, che va sviluppato negli anni a venire. Dati questi presupposti, lavoreremo e struttureremo una campagna elettorale di spessore a sostegno dei candidati del PD del Sannio, a partire da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl ruolo che il Partito Democratico ricopre in questo momento è di centrale importanza per far sì che per i prossimi 5 anni possa esservi al governo di questo Paese una coalizione che possa tutelare gli ultimi, ridare dignità al lavoro, portare avanti battaglie di civiltà fondamentali e, soprattutto, valorizzare ed incentivare il ruolo dellegenerazioni nelle battaglie del futuro. Lo spazio riconosciuto alla nostra comunità nelle liste del partito in posizioni utili (come il caso di Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei) è un segnale importante per tutti noi, che va sviluppato negli anni a venire. Dati questi presupposti, lavoreremo e struttureremo una campagna elettorale didei candidati del PD del Sannio, a partire da ...

