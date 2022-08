Grandine killer: bimba di 20 mesi morta, colpita da un chicco di ghiaccio di 10 centimetri (Di mercoledì 31 agosto 2022) Grandine killer. Un chicco di ghiaccio gigante, del diametro di oltre dieci centimetr i, l'ha colpita alla testa . Questa la causa della morte di una bambina di appena 20 mesi , avvenuta nella Spagna ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022). Undigigante, del diametro di oltre dieci centimetr i, l'haalla testa . Questa la causa della morte di una bambina di appena 20, avvenuta nella Spagna ...

leggoit : #Grandine killer: bimba di 20 mesi morta, colpita da un chicco di ghiaccio di 10 centrimetri - telodogratis : Grandine killer in Spagna, morta bimba di un anno colpita da un chicco grande 10cm - IntecoSrl : In provincia di #ferrara per #prontointervento su tetto in #amianto danneggiato dalla #grandine caduta i giorni sco… -