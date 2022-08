Domingo fa flop L' orchestra | Uno show imbarazzante

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Placido, la stella che riempiva i teatri e gli stadi. E di fatto, questa leggenda della lirica continua a far opera di riempimento tanto che giovedì, per il gala in suo onore, all'Arena di Verona c'erano 10mila spettatori

Agenzia_Ansa : Un ammutinamento nel tempio dell'Opera contro il re della lirica Placido Domingo. All'Arena di Verona gli orchestra… - escribanonavas : RT @Agenzia_Ansa: Un ammutinamento nel tempio dell'Opera contro il re della lirica Placido Domingo. All'Arena di Verona gli orchestrali e i… - infoitcultura : Placido Domingo flop all’Arena di Verona/ “Prove imbarazzanti”: orchestra protesta e… - kappaespada : RT @Agenzia_Ansa: Un ammutinamento nel tempio dell'Opera contro il re della lirica Placido Domingo. All'Arena di Verona gli orchestrali e i… - infoitcultura : Arena di Verona, gli orchestrali contro Placido Domingo: «Un flop» -

Placidoall'Arena di Verona/ "Prove imbarazzanti": orchestra protesta e Battiato, Battisti, Bennato. Ma anche Baglioni e Bindi. E Aldo Becca, nella stessa pagina dei 100 dischi ...Gli orchestrali dell'Arena di Verona, attraverso la Slc Cgil, vanno all'attacco di Placido, per 'il', a loro dire, registrato nelle serate in cui il grande artista ha cantato in 'Verdi Opera Night' (brani da don Carlo, Aida, Macbeth) il 25 agosto, e soprattutto per la sua ...L’orchestra, al termine dell’esibizione del 26 agosto, si è resa protagonista di un gesto eclatante. La protesta dell’orchestra contro Placido Domingo all’Arena di Verona. Nella nota riportata da ‘Sky ...Il tenore è stato protagonista delle serate del 25 e 26 agosto e in quest'ultima occasione ha diretto la Turandot. Il risultato delle due serate è stato pessimo e soltanto la professionalità delle mae ...