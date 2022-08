Addio a Mikhail Gorbaciov | chi era l’ultimo leader dell’Urss

(Di mercoledì 31 agosto 2022), ex presidente dell’Unione sovietica, è morto in ospedale all’età di 91 anni dopo una lunga malattia. Il Cremlino non ha ancora deciso si celebrare i funerali di Stato ma il presidente russo Vladimir Putin gli ha dedicato uno stringato messaggio di cordoglio.pose fine alla guerra fredda con gli Stati Uniti, L'articolo proviene da Inews24.it.

chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - eziomauro : Addio a Mikhail Sergheevic Gorbaciov, l’ultimo Segretario Generale e il primo riformatore - Gazzetta_it : Addio a Mikhail Gorbaciov: l'ultimo leader dell'URSS è morto all'età di 91 anni - fanpage : È morto Mikahil Gorbaciov, il leader sovietico aveva 92 anni. Numerosi i suoi viaggi a Roma, dal funerale di Berlin… - raspa90 : RT @eziomauro: Addio a Mikhail Sergheevic Gorbaciov, l’ultimo Segretario Generale e il primo riformatore -

Nel marzo del 1985 il Comitato centrale del Partito comunista sovietico elegge un relativamente giovane (aveva 54 anni) burocrateGorbaciov alla carica del Primo segretario. L'Unione sovietica, all'epoca, è retta da una gerontocrazia priva di immaginazione e che governa coi metodi di segretezza modellati sull'esempio di ...Gorbaciov era un leader fidato e rispettato. Ha svolto un ruolo cruciale per porre fine alla Guerra Fredda e far cadere la cortina di ferro. Ha aperto la strada a un'Europa libera. Questa ...Mikhail Gorbaciov è morto. La vita e le ombre nella carriera politica dell'ultimo presidente dell'Urss, premio Nobel per la pace nel 1990.La perestroika, il crollo del Muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan: il nome di Mikhail Gorbaciov, spentosi oggi in ospedale all'età di 91 anni ...