Sassuolo, Dionisi: 'Pari risultato giusto, ma l'occasione migliore è la nostra. Le condizioni di Berardi...' (Di martedì 30 agosto 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio con il Milan: "E' mancata la compattezza lo... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Alessio, allenatore del, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio con il Milan: "E' mancata la compattezza lo...

NatalinoGiuse : 4ª Giornata - Dionisi (Sassuolo) Poco da dire, incarta completamente Pioli dal primo minuto, anzi… forse ancora da… - AleCat_91 : SASSUOLO - MILAN 0-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - Sk91acm : @Maldi___ @TorreGigi HAH gli hanno venduto pure le mutande a Dionisi ma il problema è il sassuolo e non noi che non tiriamo in porta. - eNo11 : Comunque c’è da dire che dopo Gasperini anche Dionisi si aggiusta per noi. Cioè noi male male, ma molto anche per… - intertristi1899 : Comunque oggettivamente anche grande partita del sassuolo, ci hanno annullati e la stavano anche portando a casa Di… -